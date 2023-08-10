Польша перебрасывает на границу с Беларусью 10 тысяч военных 10.08.2023, 9:18

Фото: Charter97.org

Министр обороны Мариуш Блащак раскрыл подробности.

Минобороны Польши направит на усиление границ 10 тыс. военнослужащих. Об этом в эфире польского радио заявил глава ведомства Мариуш Блащак. По его словам, 4 тыс. военнослужащих будут непосредственно поддерживать пограничную охрану, еще 6 тыс. будут находиться в резерве.

«Должны быть готовы к различным сценариям. Не исключаем ни одного из них. Для этого решили перебросить войска ближе к беларусской границы, чтобы усилить границу, отпугнуть агрессора, чтобы агрессор не отважился на атаку Польши», – сказал он.

«Это присутствие будет в количестве, более-менее таких же, как было когда доходило до атаки в 2021 году. Это будет около 10 тыс. солдат. 4 тыс. солдат – это будут солдаты, которые будут непосредственно участвовать в операции, которая касается поддержки Пограничной охраны на границу. И 6 тыс. будет в тылу. Это будут солдаты, которые будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны», – добавил министр.

На этой неделе Пограничная охрана Польши запросила у Минобороны дополнительную тысячу военнослужащих для усиления границы. В ответ министерство решило направить 2 тыс.

До этого сообщалось, что польский контингент на границе с Беларусью составляет около 7,5 тыс. служащих, в том числе около 5 тыс. пограничников, 2 тыс. военнослужащих и полтысячи полицейского спецназа.

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