Обнаружена связь подельницы Путина Львовой-Беловой с неонацистской группировкой в РФ 10.08.2023, 10:46

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Мария Львова-Белова

Журналисты Reuters обнародовали доказательства.

Советник аппарата уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой Алексей Петров был поклонником неонацистской группировки WotanJugend, пропагандирующей идею превосходства белой расы, узнало Reuters.

В прошлом он как минимум четыре года публиковал в своих соцсетях контент подобной тематики. Так, когда Петрову было 16-19 лет, он выкладывал фото футболки с вариацией кельтского креста и бейсболки с цифрами 88 (отсылка к нацистскому приветствию Heil Hitler, где «H» — это восьмая буква алфавита).

Также на его странице во «ВКонтакте» нашли комментарий: «Римский салют, от сердца к солнцу» (речь идет о жесте в виде вскидывания правой руки), видеоролики WotanJugend и репост с анонсом фестиваля неонацистов.

Отсылки аналогичного толка обнаружились в аккаунтах Петрова в «Скайпе» и «Инстаграме». В первом он записан как wotan_jugend8989, а во втором — fanat1k8814. Оба аккаунта были привязаны к странице Петрова во «ВКонтакте», однако он убрал их после того, как c ним связались журналисты, а «Инстаграм» деактивировал.

Кроме того, журналисты нашли «около дюжины» профилей Петрова на различных форумах — от движений футбольных фанатов до сайтов автолюбителей. Все аккаунты представляли собой вариации wotan_jugend8989. Для их регистрации Петров использовал свою электронную почту.

Сейчас Петрову 27 лет. В аппарате Львовой-Беловой он курирует проект «Детям — в руки». На сайте указано, что его миссия — «обеспечить самым необходимым детей и их родителей с территории новых субъектов РФ», то есть из оккупированных регионов Украины.

5 апреля Петров был одним из онлайн-докладчиков на заседании ООН, посвященном судьбе депортированных в Россию украинских детей. Там он рассказывал о детских лагерях.

Как выяснилось, помощнику Львовой-Беловой до сих пор не чужды неонацистские идеи. До запроса Reuters о комментарии он состоял как минимум в двух крайне правых группах, одна из которых под названием «Оставайся белым» имеет 23 тысячи подписчиков, ставит целью «возрождение великой Руси» и содержит в описании фразу «От сердца к солнцу».

Тем не менее Петров заявил агентству, что у него «никогда не было и нет никаких связей с неонацистскими организациями» и он «не может вспомнить, какие посты публиковал много лет назад». После общения с журналистами Петров отписался от 150 сообществ во «ВКонтакте» и сделал страницу приватной.

В марте Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из Украины в Россию во время войны.

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