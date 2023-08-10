ВСУ вошли в Урожайное и берут россиян в клещи с двух сторон
- 10.08.2023, 15:12
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Украинские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм.
Подразделения украинской армии достигли новых успехов на передовой в районе Урожайного на Бердянском направлении фронта. По всей вероятности, ВСУ уже находятся в селе и смогли закрепиться в юго-западной части населенного пункта.
Об этом пишет военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя анализ опубликованных в Сети материалов.
На опубликованных накануне видео российский дрон зафиксировал присутствие ВСУ в данной части села. Это свидетельствует о том, что украинские военные успешно форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм минимум в двух местах. Центр села, вероятно, находится в серой зоне. Судя по продвижению, подразделения ВСУ будут давить российскую армию с двух сторон, отмечает эксперт.
Таким образом, украинские бойцы ведут системную операцию по окружению и выдавливанию оккупантов из населенного пункта.