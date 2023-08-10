ВСУ вошли в Урожайное и берут россиян в клещи с двух сторон 10.08.2023, 15:12

1,232

Украинские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм.

Подразделения украинской армии достигли новых успехов на передовой в районе Урожайного на Бердянском направлении фронта. По всей вероятности, ВСУ уже находятся в селе и смогли закрепиться в юго-западной части населенного пункта.

Об этом пишет военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, публикуя анализ опубликованных в Сети материалов.

На опубликованных накануне видео российский дрон зафиксировал присутствие ВСУ в данной части села. Это свидетельствует о том, что украинские военные успешно форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм минимум в двух местах. Центр села, вероятно, находится в серой зоне. Судя по продвижению, подразделения ВСУ будут давить российскую армию с двух сторон, отмечает эксперт.

Таким образом, украинские бойцы ведут системную операцию по окружению и выдавливанию оккупантов из населенного пункта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».