Очереди на выезд из Беларуси увеличились в два раза 10.08.2023, 15:31

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Что происходит в пунктах пропуска.

Очереди транспорта на въезд в Европейский союз 10 августа увеличились более чем в два раза, сообщает телеграм-канал «Пограничный комитет Беларуси».

По состоянию на 10:00, легковушки ожидали въезда перед всеми литовскими пунктами пропуска. В общей сложности на всех пунктах в очереди стояли 530 легковых авто.

Что касается грузовиков, то наибольшее их скопление зафиксировано перед литовским «Шальчининкай» («Бенякони») – 130 авто.

Очередь также наблюдается на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина»).

На всех пунктах пропуска 10 августа въезда ожидали 390 грузовиков.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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