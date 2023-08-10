Android-смартфоны научились оповещать владельцев о шпионских трекерах 1 10.08.2023, 19:01

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Как их проверить?

На смартфонах под управлением ОС Android заработала новая фича, предназначенная для обнаружения меток Apple AirTag или аналогичных гаджетов, которые могли быть тайно прикреплены к вашим вещам. Функция называется «Оповещение о неизвестных трекерах» (Unknown tracker alerts).

Оповещения о неизвестных трекерах предлагают три способа защитить себя от нежелательной слежки: уведомления, действия и сканирование, сообщает «Униан».

Пока что эта функция работает с Apple AirTags, но в будущем она распространится и на другие устройства с трекерами. Пользователи будут получать уведомления о том, что трекер путешествует вместе с ними, а также смогут посмотреть на карте историю перемещений трекера.

Как проверить, не следят ли за вами

Чтобы проверить наличие функции «Оповещения о неизвестных трекерах», нужно зайти в раздел «Безопасность» или «Личная безопасность» в меню «Настройки».

В случае обнаружения одного из таких трекеров пользователь получает инструкции по безопасности, в том числе снимок экрана карты и отключение трекера путем извлечения батареи.

Эта функция будет доступна для любого устройства с версией Android 6.0 или выше. Пока нововведение удалось обнаружить в смартфонах Google Pixel и Samsung. Владельцы других Android-гаджетов могут ожидать появления этой фичи в ближайшее время.

А меж тем в ближайшие месяцы ожидается развертывание Android 14. Из интересного в новой ОС обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ «здоровья» аккумулятора, как на iOS.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версию Android 14 можно проверить на смартфонах Google.

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