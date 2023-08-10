Под Минском по приказу Лукашенко строят коттеджный поселок для военных

Под Минском по приказу Лукашенко строят коттеджный поселок для военных6
- 10.08.2023, 19:04
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Речь идет про деревню Околица.
Работы по застройке жилого района «Новая Околица» под Минском, о котором Лукашенко заявлял в июне этого года, уже начались. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
Речь идет о территории, прилегающей к деревне Околица Минского района, которая расположена в нескольких километрах от Острошицкого Городка и где находится спортивный комплекс «Раубичи». Недалеко от деревни располагается одноименная воинская часть, пишет nashaniva.com.
По словам министра, в экспериментальном районе появятся одноэтажные и многоэтажные жилые дома в индустриальном исполнении, объекты инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. На строительстве жилья и соцобъектов будут задействованы организации Минстройархитектуры, Минской области, а также других регионов.
О том, что в августе строители приступают к возведению нового коттеджного поселка в деревне Околица, в интервью отметил и генеральный директор предприятия «Брестжилстрой»
«В августе вместе с другими домостроительными комбинатами страны мы приступаем к строительству нового коттеджного поселка в деревне Околица Минского района. Там мы должны построить 10 одноквартирных жилых домов. Это будет арендное жилье для военных», — сказал руководитель предприятия.
О новой деревне под Минском Лукашенко говорил в июне этого года на совещании с руководством совмина.