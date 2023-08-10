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Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

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  • 10.08.2023, 20:44
  • 3,256
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Есть погибший и раненые.

Вечером 10 августа Россия нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, сообщил секретарь местного городского совета Анатолий Куртев.

На данный момент известно об одном погибшем и девяти раненых. Состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Они находятся под наблюдением медиков.

«Запорожьеежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракеты по гражданской инфраструктуре разгорелся пожар. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем», — написал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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