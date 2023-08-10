Что ждет белорусов после закрытия двух литовских погранпереходов 3 10.08.2023, 20:55

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Литва закроет два пункта уже во вторник.

Закрытие двух литовских погранпереходов с Беларусью приведет к увеличению очередей на литовском направлении, особенно это касается легкового транспорта, считает infotrans.by.

Напомним, что литовская сторона намерена с 15 августа закрыть два погранперехода с Беларусью – Шумскас (сопредельный с белорусской стороны – Лоша) и Тверячюс (сопредельный – Видзы). Это решение объясняется и как один из шагов в ответ на передислокацию в Беларусь ЧВК «Вагнер».

Погранперед Шумскас (Лоша) предназначен для пропуска легкового транспорта (до 3,5 тонн), а Тверячюс (Видзы) – легкового и порожнего грузового. Кроме того, на Лоше присутствует серьезный велосипедный траффик, а на Видзы допускается пересекать границу в пешем порядке.

Лоша, наравне с Каменным Логом, самый близкий погранпереход к Минску. Оба погранперехода принимают на себя серьезный пассажирский траффик. Через Шумскас (Лоша) за сутки проходит 250-300 легковых автомобилей, а через Тверячюс (Видзы) – 100-140 легковых авто и 50-70 грузовиков в сутки, – указывают в Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ».

Закрытие погранпереда Шумскас (Лоша) приведет к увеличению нагрузки на погранпереход Каменный лог (Мядининкай), где еще до сих пор не закончен ремонт с литовской стороны. Очереди на данном пограпереходе увеличатся, особенно в сезон отпусков (август-сентябрь).

Кроме того, погранпереход Лоша не имеет электронной очереди (зоны ожидания), и его использовали те, кто приобрел в Госпогранкомитете пропуск для проезда вне очереди (100БВ на год). Данный пропуск позволяет проезжать погранпереход вне очереди (до шлагбаума) только на тех пограпереходвах, где нет электронной очереди. Соответственно с момента закрытия данного пограперехода, использовать пропуск будет нельзя.

Что касается погранперехода Тверячюс (Видзы) в Витебской области, то его закрытие увеличит нагрузку на пограпереход Котловка (с литовской стороны – Лаворишкес), а также Урбаны (с латвийской стороны – Силене).

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