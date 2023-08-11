Сколько ВНЖ уже выдала белорусам Литва в 2023 году? 11.08.2023, 5:00

Департамент миграции Литвы поделился данными.

За 7 месяцев 2023 года (с января по конец июля) Литва выдала иностранцам 86 372 разрешения на временное проживание, сообщает Департамент миграции Литвы. Из них для белорусов – 22,6% или 19 477.

Белорусы заняли второе место по количеству полученных в 2023 году разрешений на временное проживание в Литве. На первом месте – украинцы, которым Литва выдала 51126 разрешений. Россияне получили — 2 384.

В этом году Литва выдала на 25% больше разрешений на проживание иностранцам, чем в 2022 году. Одновременно 4 августа Департамент миграции заявил, что признал 910 белорусов лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

На начало июля 2023 года в Литве проживали 58 347 граждан Беларуси, что на 9543 больше, чем в начале января текущего года.

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