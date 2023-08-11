Президент Зимбабве на митинге раздавал хлеб со своими портретами и обещал путевку в рай при правильном голосовании 4 11.08.2023, 9:32

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Эммерсон Мнангагва

Фото: AP

Накануне он получил «советы» от Лукашенко, что делать на выборах.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал избирателям попадание в рай, если они проголосуют за правящую партию на предстоящих выборах. Об этом пишет Associated Press.

Мнангагва собрал митинг, на котором высказался перед своими сторонниками о ходе избирательной кампании. Во время своего выступления он заявил, что граждане предадут правящую партию, если не проголосуют за нее. «Нам нужна громкая победа, чтобы закрепить нашу с таким трудом завоеванную независимость», — подчеркнул он.

Помимо обещаний попадания в рай, 80-летний Мнангагва раздал своим сторонникам на многотысячном митинге буханки хлеба в полиэтиленовой упаковке, на которую был нанесен его портрет.

23 августа в Зимбабве пройдут выборы президента, членов Сената и Национальной Ассамблеи, а также местные выборы.

Напомним, Александр Лукашенко советовал Эммерсону Мнангагве и народу Зимбабве быть «бдительными, аккуратными», и не верить «крикунам-скакунам». Он считает, что Зимбабве в ходе выборов «будут усиленно раскачивать».

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