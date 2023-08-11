Россияне устроили истерику из-за «сервиса» в Крыму 10 11.08.2023, 10:09

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Оккупанты подняли бунт из-за платы за лежаки в тени.

Во временно оккупированном Крыму появилось специальное предложение для отдыхающих – платная возможность полежать в тени. Таблички с ценниками были замечены в Феодосии.

Неготовые выложить несколько сотен рублей за лежак россияне подняли бунт. По словам пользователей из РФ, им выгоднее отдыхать в Турции, пишет obozrevatel.com.

Местные «бизнесмены» разместили табличку возле навеса на одном из пляжей Крыма. На ней написали, что отдыхающим можно полежать на лежаке за 300 рублей (112 грн). Вероятно, предложение действует целый день.

Однако это еще не все «услуги», которые могут приобрести россияне и крымчане. Чтобы просто зайти в тень и сесть на песок, нужно отдать 150 рублей (57 грн).

Стоит добавить, что пляж – муниципальный, поэтому многие россияне возмутились, что на нем пытаются заработать.

«А потом они удивляются, почему наши граждане предпочитают Турцию. Из-за таких жлобов в первую очередь», «Фу, мерзкие мр*зи», «Все, что нужно знать об отдыхе в России», – высказались недовольные пользователи сети.

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