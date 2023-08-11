Московский аэропорт «Внуково» закрыли из-за атаки беспилотника 1 11.08.2023, 10:46

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Объявлен режим «Ковер».

Над московским аэропортом «Внуково» закрыто небо из-за приближающегося беспилотника. Объявлен режим «Ковер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

«По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки и летит в сторону Москвы», - говорится в сообщении.

Атаки дронов на аэропорты Москвы

Напомним, атаки дронов на Москву участились в последнее время. Аэропорт «Внуково» закрывали несколько раз. В частности, в ночь на 10 августа из-за «подозрительной активности в небе» был временно закрыт аэропорт «Внуково», известно о задержке как минимум пяти рейсов.

«Внуково» - один из четырех основных аэропортов Москвы. Обслуживает главным образом рейсы по России, низкобюджетные и чартерные рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот». Расположен в пределах одноименного московского района в десяти км к юго-западу от МКАД. Занимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после Шереметьево и Домодедово.

Сигнал «Ковер» на территории России подается в исключительных случаях при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов и при стрельбе по ним.

Напомним, что вчера в московском аэропорту Домодедово прогремели мощные взрывы и начался пожар.

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