СМИ: Два пункта пропуска на литовско-белорусской границе планируют закрыть 18 августа 11.08.2023, 14:34

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Окончательную дату согласуют на заседании правительства Литвы.

Погранпереходы «Шумскас-Лоша» и «Тверячюс-Видзы» на литовского-белорусской границе планируют закрыть в следующую пятницу, 18 августа. Об этом пишет BNS со ссылкой на советника министра транспорта Габриэле Василяускайте.

По ее словам, это предварительная дата, которую могут согласовать в ходе заседания правительства 15 августа. На нем будет рассмотрен проект временного закрытия двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

В сопроводительном письме министерства транспорта Литвы говорится, что предлагается временно приостановить деятельность в двух пунктах пропуска «в связи с уменьшением геополитических обстоятельств и угроз».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Литва намерена закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). В Литве это мотивировали возрастающими угрозами в связи с релокацией в Беларусь ЧВК Вагнера, а также мерами борьбы с контрабандой.

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