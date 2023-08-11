Полк Калиновского принял участие в организации детского лагеря в Тернопольской области
- 11.08.2023, 18:48
Бойцы уверены, что в скором будущем и белорусские дети будут с гордостью изучать настоящую историю страны.
Воин батальона «Литвин» полка имени Кастуся Калиновского Ольгерд принял участие в организации детского лагеря на Тернопольщине вместе с украинским товарищем Виталием Онищуком и его общественной организацией «Захист прав молоді». Об этом сообщает пресс-служба полка Калиновского.
Ольгерд в свой отпуск популяризировал белорусскую тему среди украинской молодежи. Ребята подписали флаг полка Калиновского и пожелали нам победы над общим врагом.
«Мы верим, что в скором будущем и белорусские дети будут с гордостью изучать настоящую белорусскую историю и белорусских героев, без так называемого российского следа. Пока есть такая молодежь — Жыве Беларусь!» - подчеркнули в полку.