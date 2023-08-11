Полк Калиновского принял участие в организации детского лагеря в Тернопольской области 11.08.2023, 18:48

Бойцы уверены, что в скором будущем и белорусские дети будут с гордостью изучать настоящую историю страны.

Воин батальона «Литвин» полка имени Кастуся Калиновского Ольгерд принял участие в организации детского лагеря на Тернопольщине вместе с украинским товарищем Виталием Онищуком и его общественной организацией «Захист прав молоді». Об этом сообщает пресс-служба полка Калиновского.

Ольгерд в свой отпуск популяризировал белорусскую тему среди украинской молодежи. Ребята подписали флаг полка Калиновского и пожелали нам победы над общим врагом.

«Мы верим, что в скором будущем и белорусские дети будут с гордостью изучать настоящую белорусскую историю и белорусских героев, без так называемого российского следа. Пока есть такая молодежь — Жыве Беларусь!» - подчеркнули в полку.

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