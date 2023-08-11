В Литву сбежал еще один российский офицер 11.08.2023, 20:48

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Он запросил политическое убежище.

Лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа, передает ВВС.

Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313-39 (копия военного билета есть в распоряжении BBC) — это «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», — сказал Иван Королев/

«Я принимал участие в «СВО», но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, — утверждает офицер. — Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину».

Заявление от офицера-артиллериста, который был «заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада» 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

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