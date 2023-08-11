Китай ткнул Путина в спину 11.08.2023, 21:15

1,454

Позиция Китая по вопросу в Украине в последнее время трансформировалась.

Китаю, по всей видимости, уже очень не нравится бесконечная «спецоперация», которой Кремль загнал себя в ловушку. Пекин все громче озвучивает свое недовольство, что грозит Москве самыми плачевными последствиями.

Об этом рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на недавний телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Шойгу со своим китайским коллегой Ван И. Главной темой разговора стала конференция в Джидде, посвященная мирному разрешению войны РФ против Украины. Москву на данное важное мероприятие не пригласили, в отличие от Украины, Китая, США и еще около 40 ведущих стран мира.

Лавров, по мнению Чернышевского, выспрашивал у китайского коллеги подробности встречи в Джидде. И, судя по всему, разговор был не самым приятным для Москвы.

- Интересно, что эту беседу Москва и Пекин абсолютно по-разному прокомментировали. В МИД РФ заявили, что «министры обсудили ряд региональных тем, включая украинский вопрос». В переводе с дипломатического это означает, что Лавров просил Китай о поддержке и спрашивал, что там в Джидде. Что ему сказал Ван И, конечно, никто не расскажет. Но коммюнике китайского МИД очень показательно: «Ван И подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай сохранит независимую и беспристрастную позицию, продолжит высказывать рациональное и объективное мнение, активно содействовать мирным переговорам и искать политическое решение на любом мероприятии», - отметил российский историк.

Расхождения в коммюнике после встреч и бесед политиков обычно говорят о том, что стороны не достигли взаимопонимания.

Ничего удивительного в этом нет. Чернышевский напомнил, что Китай сейчас активно продвигает свою «мирную формулу», в которой первый пункт - это уважение территориальной целостности Украины, то есть отвод войск РФ на границы 1991 года. Для путинского режима это неприемлемо. Как итог между Пекином и Москвой усиливается по этому поводу напряженность.

«На самом деле, никакого «безграничного партнерства» между Пекином и Москвой нет. Пекин все больше недоволен Россией, проигрывающей войну… Китайское участие в Джидде - мощнейший удар в спину Путину… Может сложиться мощная китайско-американская ситуационная коалиция по прекращению войны. Тогда придется российскому недофюреру плохо. Китай впервые недвусмысленно и очень уверенно ткнул в спину щупленькую гопоту питерскую», - констатировал историк РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».