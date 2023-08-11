Ученые раскрыли два способа быстро уснуть 1 11.08.2023, 21:48

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Полноценный сон необходим для здоровья и работоспособности.

У всех когда-то было такое, когда посреди ночи просыпаешься и не можешь снова заснуть. Хотя, по заявлением экспертов, такое поведение совершенно нормально, проблемы с самим засыпанием могут сильно ухудшать уровень жизни, пишет «Фокус» со ссылкой на BGR.

Именно поэтому исследователи представили несколько простых двухминутных лайфхаков для сна, которые помогут вам обуздать бессонницу и спокойно вернуться в мир Морфея.

Хотя количество сна, которое нам нужно каждую ночь, может варьироваться в зависимости от многих факторов, просыпаться среди ночи по-прежнему совершенно нормально. Ученый Гай Медоуз, один из соучредителей Школы сна рассказал, что в среднем люди, спящие 8 часов, просыпаются около четырех раз за ночь по разным причинам.

Однако засыпание после резкого пробуждения все еще остается для многих проблемой. К счастью, у экспертов есть несколько советов, которые помогут вам снова заснуть.

Первый метод — это «военный» лайфхак. По словам ученых, эта техника была разработана, чтобы помочь солдатам заснуть в любое время, когда им нужно отдохнуть. Она направлена на расслабления всего вашего тела, от головы до пальцев ног. Хитрость, однако, заключается в том, чтобы делать это систематически, чтобы вы могли контролировать различные части своего тела и помогать им «отключаться».

Для этого нужно ровно лечь на постель, расправив по бокам руки, а ладони упереть в кровать. Начните с расслабления мышц лба. Далее сфокусируйтесь на расслаблении глаз, щек и остальных частей лица. Затем систематически расслабляйте остальные части вашего тела, опускаясь все ниже и ниже, от груди и рук до ног и даже ступней с пальцами.

Во время отдыха, представьте, что вы лежите в каноэ на спокойном озере, а над вами ясное небо. Затем подумайте о лежании в гамаке в кромешной темноте. Если ваш разум начинает сомневаться, перефокусируйте его на то, что успокаивает вас больше всего, например, на лес в окружении природы. Как только вы освоите этот «военный» лайфхак, вы должны будете выполнять его в течение шести недель, чтобы точно его освоить.

Если этот прием вам не помог, вы также можете добавить постукивание по телу. Постукивание по телу — это очень простая система, которую обычно используют люди с тревогой. Пытаясь заснуть, просто постукивайте пальцами по определенным точкам на лице и ключицах. Затем глубоко вдохните и сосредоточьтесь на настоящем, не позволяя разуму блуждать. Повторяйте этот процесс, пока не заснете.

Вы также можете выполнить то, что ученые называют сканированием тела. Эта техника позволяет лучше понимать, какие части тела подвергаются стрессу. Это не совсем двухминутный лайфхак, но если вы сможете выяснить, какие части вашего тела испытывают стресс, вы сможете сосредоточиться на их успокоении и расслаблении. В конечном итоге, это также поможет вам быстрее заснуть.

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