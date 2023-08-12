Важный сигнал Москве Оливия Янчик, Atlantic Council

12.08.2023, 9:46

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Когда Украина получит оружие, которого боится Кремль?

Упорное стремление Киева получить истребители F-16 сдвинулось с мертвой точки, однако до сих пор нет ясности по поводу того, когда эти самолеты могут поступить на вооружение Украины. Выступая 8 августа, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что президент США Джо Байден «дал зеленый свет на продолжение обучения», но отказалась сообщить какие-либо конкретные детали.

Украина обратилась к США и другим международным партнерам страны с просьбой предоставить ей истребители F-16 еще на ранних этапах полномасштабного вторжения России более года назад. Однако поначалу киевские власти не могли добиться какого-либо прогресса из-за опасений по поводу возможной реакции Москвы.

Первый серьезный прорыв произошел в мае 2023 года во время саммита G7 в Японии, когда президент Байден объявил о поддержке США международной коалиции стран, готовящихся обучать украинцев полетам на F-16. С тех пор этот процесс сопровождается задержками и бюрократическими препятствиями, что дало почву предположениям о том, что первые истребители могут появиться в Украине не раньше весны 2024 года.

В настоящее время ожидается, что обучение начнется в последние недели августа и будет проходить в Европе, а авиабаза в Румынии, вероятно, станет основным центром этой инициативы. Согласно последним сообщениям, восемь украинских пилотов, хорошо владеющих английским языком, готовы начать обучение, а еще двадцать должны пройти дополнительные языковые курсы перед полетом.

Украина считает F-16 лучшим решением проблемы подавляющего превосходства России в воздухе, но официальные лица США публично задаются вопросом, могут ли эти самолеты сыграть ключевую роль в войне. «Мы не считаем, что одних F-16 будет достаточно, чтобы переломить ситуацию», — заявил 20 июля Fox News представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Вместо этого члены администрации Байдена попытались сфабриковать доставку F-16 в рамках усилий по укреплению долгосрочного оборонного потенциала Украины после окончания нынешней войны.

Эта долгосрочная перспектива не находит отклика в Украине, где официальные лица и обозреватели считают поставку F-16 жизненно важной для борьбы с продолжающимся вторжением России. Причем, не только Киев критикует отсутствие понимания явной безотлагательности решения проблемы — многие утверждают, что это вознаграждает усилия России по запугиванию Запада. «Сухопутные войска Путина подводят его на поле боя, но его война запугивания приносит бешеный успех. Это запугивание замедлило такие действия, как отправка F-16», — заявил американский генерал в отставке Филип Бридлав «Голосу Америки» в начале августа.

Нетрудно понять, почему украинцы придают такое значение приобретению истребителей F-16. В настоящее время ВВС Украины опираются на парк реактивных самолетов советской эпохи, которые заметно уступают более новым истребителям, используемым в России. «Российский самолет может видеть с помощью своего радара в два-три раза дальше, чем наши пилоты», — заявил в июле представитель ВВС Украины Юрий Ингат в интервью Wall Street Journal. Неудивительно, что это ставит украинских пилотов в невыгодное положение. Украина также сильно уступает по численности, ее военно-воздушные силы примерно в десять раз меньше, чем у России.

С чисто логистической точки зрения украинский парк истребителей советских времен ограничен в возможности доступа к запасным частям. В результат, по словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника по авиационной технике и технологиям RUSI, многие старые украинские самолеты «вероятно, не будут соответствовать стандартам летной годности в мирное время». Учитывая, что Украина имеет небольшое количество боеспособных истребителей, это увеличивает время полета, усугубляя существующие проблемы с техническим обслуживанием.

Благодаря превосходству России в воздухе Украине крайне сложно проводить крупные наступательные операции. Это стало болезненно очевидным в течение первых двух месяцев продолжающегося летнего контрнаступления Украины. Как отмечают многие эксперты, ни один западный военачальник никогда не попытался бы провести такое наступление, не установив предварительно контроль над небом над полем боя.

Не имея военно-воздушных сил для обеспечения хотя бы локального превосходства в воздухе, Украина была вынуждена атаковать укрепленные российские позиции, оставляя войска и транспортные средства уязвимыми для российских самолетов, которые могут наносить смертельные удары на расстоянии. «Украинцы не контролируют воздушное пространство, в зоне которого они проводят атаки, — отметил Джордж Баррос из Института изучения войны. — Это крайне тяжелые условия для ведения наступательных операций». Баррос добавил, что отсутствие достаточной авиации также снижает эффективность других систем вооружений, в том числе тех, которые были предоставлены Украине Западом.

F-16 широко признан лучшим вариантом для Украины из-за высоких характеристик самолета, доступности и совместимости с системами вооружения НАТО. Ожидается, что в ближайшие месяцы Украина получит свои первые F-16 от европейских партнеров, при этом также потребуется разрешение США. Дальнейшая поставка и техническое обслуживание не должны быть проблемой; по данным производителя Lochhead Martin, в настоящее время в 25 странах используется 3000 F-16. Наоборот, основные препятствия для оснащения Украины F-16 кажутся политическими.

В настоящее перспективы получения Украиной первых F-16 до конца 2023 года довольно далеки, поэтому истребители вряд ли сыграют какую-либо значимую роль в нынешнем контрнаступлении Украины. Тем не менее достижение прогресса в поставках остается важным как для будущих боевых действий, так и для того, чтобы послать Москве мощный сигнал о неизменной решимости Запада поддержать Украину.

Каждый раз, когда международные партнеры Украины колеблются по поводу поставок новых систем вооружений, Путин приободряется, а вера России в свою способность переиграть Запад укрепляется. Твердые обязательства по поставке и обслуживанию значительного парка самолетов F-16 в значительной степени исправят ущерб, нанесенный авторитету Запада задержками. Кроме того, особенно важно, что это могло бы спасти бесчисленное количество украинских жизней.

Оливия Янчик, Atlantic Council

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