В России тайфун прорвал дамбу: город Уссурийск затопило по третий этаж

В России тайфун прорвал дамбу: город Уссурийск затопило по третий этаж3
- 12.08.2023, 10:46
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Десятки населенных пунктов в Приморском крае отрезаны водой.
На российское Приморье обрушился тайфун под названием «Ханун», затопив более 30 населенных пунктов региона.
В российском городе Уссурийск (Приморский край) прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводка. В результате прорыва в населенном пункте затопило дома.
В некоторых местах уровень воды поднялся по третий этаж. Об этом пишут российские СМИ, передает obozrevatel.com.
В ночь на 12 августа вода начала переливаться через уровень дамбы. В результате паводка произошло разрушение, после которого огромное количество воды хлынуло на улицы Уссурийска.
В зоне подтопления в округе находятся сотни частных домов и более тысячи придомовых территорий. Из-за наводнения было эвакуировано около 200 человек.
Стоит отметить, что в ночь на 11 августа из-за сильных осадков режим чрезвычайной ситуации был введен в семи муниципалитетах РФ. Спустя сутки режим чрезвычайной ситуации ввели также в городе Спасск. По данным МЧС РФ, из-за потопа от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.