Польские пограничники отправили водометы к границе с Беларусью
- 12.08.2023, 11:28
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Что происходит?
Польские пограничники отправили автомобиль «Тайфун» с водометами к границе с Беларусью.
«На участке Дубиче Церкевне большая группа из 40 агрессивно настроенных иностранцев пробивалась через границу. У одного из них был нож, бросали камни. На место происшествия был направлен автомобиль «Тайфун» с водометами», – говорится в сообщении польской Погранслужбы.
В районе Беловежи группа из 25 граждан Ирака, Пакистана, Ирана, Туркменистана и Сирии незаконно пересекла реку Пшевлока. Иностранцев задержали.
Всего за минувшие сутки в Польшу со стороны Беларуси пытались попасть 106 человек, в том числе граждане Конго, Эритреи.