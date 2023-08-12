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Польские пограничники отправили водометы к границе с Беларусью

  • 12.08.2023, 11:28
  • 3,284
Польские пограничники отправили водометы к границе с Беларусью

Что происходит?

Польские пограничники отправили автомобиль «Тайфун» с водометами к границе с Беларусью.

«На участке Дубиче Церкевне большая группа из 40 агрессивно настроенных иностранцев пробивалась через границу. У одного из них был нож, бросали камни. На место происшествия был направлен автомобиль «Тайфун» с водометами», – говорится в сообщении польской Погранслужбы.

В районе Беловежи группа из 25 граждан Ирака, Пакистана, Ирана, Туркменистана и Сирии незаконно пересекла реку Пшевлока. Иностранцев задержали.

Всего за минувшие сутки в Польшу со стороны Беларуси пытались попасть 106 человек, в том числе граждане Конго, Эритреи.

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