СМИ: ВСУ прорвались в Урожайное 2 12.08.2023, 13:22

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Россияне в панике сообщают о «шаге доброй воли».

На одном из самых перспективных участков украинского контрнаступления на Запорожском фронте, у села Урожайное, происходят интересные события.

Российские пропагандисты в панике, уверяют, что ВСУ уже прорвались в населенный пункт.

Украинская сторона по этому поводу хранит пока молчание, передает dialog.ua.

По данным россиян, оккупационная группировка ВС РФ фактически взята в «клещи» и уничтожается огнем украинской артиллерии.

Если информация соответствует действительности, то очередной «шаг доброй воли» оккупантов стоит ожидать в самое ближайшее время.

«На Угледарском участке украинские штурмовые подразделения после массированных артобстрелов вошли в северную часть Урожайного. Удерживать позиции в селе российским войскам крайне проблематично: по ним идет огонь с трех сторон», - пишут россияне.

Кроме того, в последние пару дней в Сеть военные начали сбрасывать видео боев за Урожайное.

На одном из них запечатлено, что танки ВСУ уже атакуют российские позиции в центральной части населенного пункта.

Также о «значительном тактическом продвижении» на западе Запорожской области сообщает Институт изучения войны (ISW).

Успех аналитики фиксируют на трех участках, одно из которых - Урожайное.

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