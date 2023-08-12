На Крымском мосту в районе Керчи раздались мощные взрывы 7 12.08.2023, 13:32

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Появились сообщения о «минус двух пролетах».

В Крыму, в районе Керчи и Крымского моста, раздаются мощные взрывы. Над Керченским мостом развевается дым.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Как пишет издание, очевидцы утверждают о звуках взрывов в районе Керчи.

Между тем сетью распространяются фотографии с Крымским мостом, над которым развевается дым. В частности, движение автотранспорта временно приостановлено.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что появилась информация о «минус двух пролетах на мосту», но ее надо проверять.

«На Крымском мосту пролет упал как минимум один, и еще в какой-то небольшой корабль попали», — сообщает подписчик телеграм-канала «Крымский ветер».

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