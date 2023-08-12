Спасибо, Гурулев, спасибо Скабеева 2 Александр Невзоров

12.08.2023, 15:27

5,052

Действительно, все «висит на волоске».

Конечно, не следует заходить в кабинет к доктору обнаженным «геморроем вперед».

И сразу тыкать этим геморроем в нос, похныкивая про «страшную боль вот тут».

Но и Гурулев и Скабеева без всякого стеснения, навязчиво и страстно демонстрируют всем «свое страдание».

Гурулев, несмотря на сходство с бурдюком, очень чуткая особь. Сквозь слой медалей он чует главную беду и кричит от боли.

Чует совершенно правильно. Действительно, все «висит на волоске». Особенно сейчас, когда пропаганда выдохлась и приелась, любая правда о войне может стать для нее смертельной. «Народная вера» в Путина сломается.

Гурулевское требование «немедленно найти и уничтожить всех», кто «в принципе может донести эту правду» — абсолютно оправдано.

Скабеева тоже «обнажает геморройчик» и публично стонет «про красные», а теперь уже и про «коричневые линии». Сама не замечая, глупышка, констатирует бессилие и режима и его «армии».

Все это было бы прекрасно, если бы геморрой наших героев не был бы так пахуч.

Но все равно, спасибо им за откровенность и за демонстрацию боли.

Они опять подсказали, куда сегодня надо капать кислотой.

Спасибо, Гурулев, спасибо Скабеева.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».