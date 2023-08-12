Экс-премьер Литвы: Вильнюс полностью бы перекрыл границу с Беларусью

Экс-премьер Литвы: Вильнюс полностью бы перекрыл границу с Беларусью3
- 12.08.2023, 16:55
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Однако это будет совместное решение с Польшей и Латвией.
Литовский депутат и бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис высказался по поводу возможного закрытия границ с Беларусью.
«Только если мы хотим каких-то радикальных решений и мы для этого созрели, но, повторюсь, это не только литовское решение.
Давайте не будем забывать, что есть соседние Латвия и Польша, и это совместное решение, но мы, по сути, перекрыли бы все движение: и движение людей, и движение товаров в Беларусь», — сказал депутат в интервью LRT.
Логичный ли это шаг, добавил Сквернялис, должно решать руководство этих стран.