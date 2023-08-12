ВСУ ударным дроном уничтожили российского «летающего разведчика» 12.08.2023, 19:09

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Российские войска «домониторились» на одном из направлений фронта.

Вооруженные силы Украины устроили охоту дрона камикадзе за «летающим разведчиком» РФ - мобильной мониторинговой камерой, которая собирала разведданные для россиян.

«Адскую жатву» технике врага организовали десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отмечает СтратКом ВСУ.

Защитники Украины отработали на одном из направлений фронта: «Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена!», - подчеркивает ведомство.

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