ВСУ ударным дроном уничтожили российского «летающего разведчика»
- 12.08.2023, 19:09
- 1,404
Российские войска «домониторились» на одном из направлений фронта.
Вооруженные силы Украины устроили охоту дрона камикадзе за «летающим разведчиком» РФ - мобильной мониторинговой камерой, которая собирала разведданные для россиян.
«Адскую жатву» технике врага организовали десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, отмечает СтратКом ВСУ.
Защитники Украины отработали на одном из направлений фронта: «Ударным дроном-камикадзе камера была успешно уничтожена!», - подчеркивает ведомство.