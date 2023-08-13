Экс-депутат Госдумы РФ: Лукашенко посещал психиатра

Экс-депутат Госдумы РФ: Лукашенко посещал психиатра2
- 13.08.2023, 12:13
- 9,346
Полученный диктатором диагноз сложно корректировать.
Узурпатор Лукашенко в прошлом посещал психиатра. Белорусскому диктатору ставили диагноз – мозаичная психопатия.
Об этом «24 каналу» рассказала оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат Госдумы России Мария Максакова, отметив, что такой диагноз сложно корректировать.
«Он такой «узурпатор со справкой». Определенные маниакальности, собственное значение, конспирологические теории заговора вокруг. Тотальная подозрительность, отсутствие эмпатии», – рассказала оперная артистка.
Максакова отметила, что врач-психиатр Дмитрий Щигельский ценой собственной миграции обнародовал историю болезни Лукашенко . Врач был знаком и общался с некоторыми психиатрами, к которым обращался белорусский диктатор.
Санитары для Лукашенко
Александр Лукашенко после того, как окончил исторический факультет, потребовал назначить его директором колхоза. Тогда его отправили на медицинское обследование.
«Можно сказать «вызвали санитаров», – подчеркнула экс-депутат госдумы России.
По словам Максаковой, врач отмечает, что согласно белорусскому и законодательству других стран, Лукашенко продолжает быть вменяемым.
«Он должен понести ответственность за все свои преступления. Его медицинская карта еще в те годы не может быть основой для смягчения тех или иных статей относительно него. Он совершенно вменяем, знает, что делает, делает это зло намеренно», – подчеркнула оперная артистка.