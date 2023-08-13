Экс-депутат Госдумы РФ: Лукашенко посещал психиатра 2 13.08.2023, 12:13

9,346

Полученный диктатором диагноз сложно корректировать.

Узурпатор Лукашенко в прошлом посещал психиатра. Белорусскому диктатору ставили диагноз – мозаичная психопатия.

Об этом «24 каналу» рассказала оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат Госдумы России Мария Максакова, отметив, что такой диагноз сложно корректировать.

«Он такой «узурпатор со справкой». Определенные маниакальности, собственное значение, конспирологические теории заговора вокруг. Тотальная подозрительность, отсутствие эмпатии», – рассказала оперная артистка.

Максакова отметила, что врач-психиатр Дмитрий Щигельский ценой собственной миграции обнародовал историю болезни Лукашенко . Врач был знаком и общался с некоторыми психиатрами, к которым обращался белорусский диктатор.

Санитары для Лукашенко

Александр Лукашенко после того, как окончил исторический факультет, потребовал назначить его директором колхоза. Тогда его отправили на медицинское обследование.

«Можно сказать «вызвали санитаров», – подчеркнула экс-депутат госдумы России.

По словам Максаковой, врач отмечает, что согласно белорусскому и законодательству других стран, Лукашенко продолжает быть вменяемым.

«Он должен понести ответственность за все свои преступления. Его медицинская карта еще в те годы не может быть основой для смягчения тех или иных статей относительно него. Он совершенно вменяем, знает, что делает, делает это зло намеренно», – подчеркнула оперная артистка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».