Тигры на улицах и драки по пояс в воде: как выглядит российское Приморье после потопа 2 13.08.2023, 12:20

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Затоплено около четырех тысяч частных домов.

9 августа на Приморский край обрушился тайфун «Ханун» с сильными дождями. Всего за пару дней затопило около 4 тысяч частных домов, 28 населенных пунктов оказались отрезаны водой, а спасателям пришлось эвакуировать более 2 тысяч человек, сообщают российские СМИ,

Сейчас «Ханун» покинул Приморье, но его последствия будут ощущаться еще долго. Жители до сих пор выбираются из затопленных подъездов и даже контактируют с тиграми.

Жители Уссурийска выкладывают в соцсети видео своих встреч с тиграми, отмечает центр «Амурский тигр». Семья Катаевых встретила молодого тигра, который позволил поснимать себя на видео, а затем долго шел за машиной, провожая людей.

В Надеждинском районе тигра повстречал директор центра реабилитации по пути на работу. Животное не проявило агрессии.

Информацию о встречах с дикими животными передали в охотнадзор, чтобы инспекторы могли отслеживать ситуацию.

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