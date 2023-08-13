Россия атаковала иностранный гражданский корабль в Черном море 4 13.08.2023, 13:59

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Россияне открыли огонь по судну, шедшему в порт украинского Измаила.

Россия 13 августа атаковала гражданский сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау в Черном море. Судно следовало в украинский порт Измаил.

Оккупанты открыли по сухогрузу огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет. Атакой похвастались в министерстве обороны государства-агрессора, сообщает obozrevatel.com.

Оккупанты заявили, что атака произошла ранним утром 13 августа. Тогда, около 6:40 утра, заявили в МО РФ, патрульный корабль Черноморского флота России «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Государство-агрессор, решившее, что оно имеет право «осуществлять контроль судоходства» в Черном море, приказали сухогрузу остановиться для досмотра. Когда экипаж проигнорировал незаконные требования, захватчики открыли по нему огонь.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих», – заявили в РФ.

После атаки судно вынуждено было остановиться.

«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил. Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах», – похвастались военным преступлением в МО РФ.

Атакованное оккупантами судно вышло из греческого порта Халкида 7 августа. 14 августа оно должно было прибыть в Измаил.

Патрульный корабль «Василий Быков», атаковавший гражданское судно, с 24 февраля 2022 года задействован в вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, вместе с затопленным флагманом ЧФ РФ, крейсером «Москва», он участвовал в атаке на украинский остров Змеиный.

4 августа 2022 года украинским воинам удалось атаковать этот российский патрульный корабль. На его борту было 8 крылатых ракет «Калибр». На следующий день его зафиксировали во время захода в Севастопольскую бухту в оккупированном Крыму. Правый борт «Василия Быкова» в районе кормы обгорел вместе с пусковой установкой. В 09:30 корабль с помощью буксиров пришвартовался у Куриной пристани.

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