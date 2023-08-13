Действующий российский депутат объявил о создании движения за независимость Смоленщины 1 13.08.2023, 15:20

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Новое государство будет ориентироваться на Беларусь и другие страны бывшей Речи Посполитой.

Действующий российский депутат объявил о создании движения за независимость Смоленщины, сообщает «Idel.Реалии».

С таким заявлением выступил в воскресенье, 13 августа, бежавший в Варшаву депутат Смоленской областной думы Владислав Живица. «Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы», — начал свое выступление на воскресной пресс-конференции Живица.

Он сообщил о создании в Варшаве политической организации сторонников независимости Смоленщины в тесном союзе с будущей Беларусью — Смоленского Республиканского Центра.

По словам организаторов пресс-конференции, речь идет о «воссоздании самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую».

Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступивший за независимость своего региона. На родине подвергался травле за свое участие в деятельности инициативной группы по восстановлению католического Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске.

Одним из ближайших шагов, по словам Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе белорусского полка Калиновского, воюющего на стороне Украины.

Отвечая на вопрос корреспондента «Idel.Реалии» о том, как они оценивают шансы на обретение независимости другими регионами России (в частности, республиками Поволжья, Татарстаном и Башкортостаном), спикеры заявили, что успехи движения за независимость Смоленщины могут стать хорошим кейсом, который повлияет и на действия сторонников суверенитета этих субъектов РФ.

Вскоре после пресс-конференции, Владислав Живица сообщил корреспонденту «Idel.Реалии», что его юридическому представителю в Смоленске позвонили из ФСБ и заявили, что уголовное дело против депутата не заставит себя ждать.

Срок мандата политика истекает в сентябре 2023 года. Из рядов реготделения КПРФ его исключили еще в 2021 года. Этим летом Владислав выиграл в первой инстанции иск о защите чести и достоинства, поданный к одному из бывших соратников по партии. Тот назвал Живицу «агентом польского влияния».

Как шутит теперь сам политик, после его воскресного заявления шансы иска устоять в вышестоящей инстанции невелики. Кроме того, он считают, что коллеги по Смоленской облдуме найдут способ уже в ближайшее время досрочно лишить его мандата.

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