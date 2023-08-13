Польша создает новую воинскую часть у границы с Беларусью 13.08.2023, 15:26

Министр обороны Мариуш Блащак раскрыл подробности.

В польском Чарна-Белостоцкой у границы с Беларусью будет создано новое подразделение разведывательного полка. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Я пришел к вам с хорошей новостью, касающейся создания воинской части здесь, в Чарна-Белостоцке. (…) Именно здесь, в Чарна-Белостоцке, будет располагаться подразделение разведывательного полка, а также Силы территориальной обороны. Здесь же будут размещены солдаты Сил территориальной обороны», – заявил он.

Говоря о причинах укрепления восточной границы Польши, глава Минобороны отметил действия России и Беларуси и гибридные атаки, которым подвергается Польша.

«Сегодня мы все видим, что происходит за нашей восточной границей. Путин пытается восстановить империю. Была ли Россия белой или красной, стала ли она путинской, Россия всегда одинакова по методам, которые она использует, по агрессии, которую она совершает. Поэтому в ответ на эти угрозы мы укрепляем польскую армию. Так, в Подляшском воеводстве создается дивизия. (…) Чарна-Белостоцка – это одно из многих подразделений, которые воссоздаются или строятся «Правом и справедливостью» в Подляшском воеводстве. Я говорю о подразделении в Кольно, скоро будет создано подразделение в Граево, в Августове, в Семятичах и здесь, в Чарна-Белостоцой. Подразделения создаются для сдерживания агрессора, чтобы он не осмелился войти в Польшу, чтобы он не осмелился напасть», – сказал он.

Министр напомнил о принятом им решении, согласно которому будет усилено присутствие польской армии на границе. Во время общения с жителями региона министр Блащак призвал их вступать в ряды Войска Польского.

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