Найдена «ледяная мышь», которая пережила исчезновение полярных динозавров 13.08.2023, 16:30

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Она весила лишь 11 граммов.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (UCB) обнаружили крошечное ископаемое млекопитающее, которое проживало около 73 миллионов лет назад, возможно, в самых суровых условиях на Земле. Исследование опубликовано в Journal of Systematic Palaeontology.

Палеонтологи описали новый вид, использовав несколько его зубов, каждый размером с песчинку. Животное получило латинское название Sikuomys mikros — от «Siku», инупиатского слова, означающего «лед», и «mys» и «mikros», — греческих слов, означающих «мышь» и «маленький». Инупиаты — один из коренных народов Аляски.

Животное на самом деле не было мышью, а принадлежало к ныне вымершему семейству млекопитающих Gypsonictopidae. Внешне покрытое мехом животное, возможно, походило на современную землеройку и весило 11 граммов или меньше.

Круглый год «ледяная мышь» жила на севере Аляски, которая в то время находилась за Полярным кругом планеты. Млекопитающее, вероятно, четыре месяца в году проводило в зимней тьме и при отрицательных теммературах, не впадая в спячку. Животные зарывались под опавшими листья или под землю, где питались всем, что могли найти: возможно, насекомыми и червями. Маленький размер позволял ей обходиться небольшим количеством пищи.

Возможно, такой образ жизни позволил «ледяной мыши» пережить исчезновение динозавров после падения метеорита 66 миллионов лет назад. Гиганты жили на Аляске, где в то время существовала экосистема полярного леса.

Интересно, что млекопитающие имеют тенденцию становиться больше в холодном климате. Ледяная мышь и ее близкие родственники — исключение. Палеонтологи обнаружили родственные виды Sikuomys mikros, обитающие в тысячах километров южнее Аляски, и они были в три-пять раз больше.

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