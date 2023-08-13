СМИ: Россия соврала про стрельбу в Черном море 13.08.2023, 19:59

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Появилось аудио разговора моряков.

Российские оккупанты, вероятнее всего, солгали про применение огня по сухогрузу «Сукра Ока», который двигался в сторону Измаила под флагом Палау.

Как утверждают аналитики с InformNapalm, в качестве доказательства лживости Москвы они получили подлинную запись разговора моряков «Сукра Ока» с экипажем корабля ЧФ РФ «Василий Быков».

На опубликованном аудио звучит только требование россиян к «Сукра Ока» немедленно остановить ход, угрожая применить оружие.

«Это русский корабль. Позвольте нашей группе проинспектировать ваше судно...»,- спрашивает один из россиян по связи.

Однако, как пишут авторы сообщества InformNapalm, экипаж «Сукра Ока» требование оккупантов проигнорировал - не допустил осмотра судна и временно изменил курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

Утверждается, что россияне не присылали для осмотра или сопровождения сухогруза свой вертолет, о чем говорилось в официальном заявлении Минобороны России.

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