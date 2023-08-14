Крах российского рубля 1 14.08.2023, 11:18

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Теперь он и цента не стоит.

100 рублей за доллар пришли и пришли навсегда.

Это не рекорд — в марте 2022 российский рубль был 120+. Но тогда была паника из-за начала войны. А потом санкции, которые ударили в первую очередь по импорту, из-за чего он провалился, и рубль стал быстро укрепляться.

Но с осени 2022 экономика «взяла свое», и началось путешествие рубля к новым высотам и званию худшей валюты года, уже не на панике, а на макроэкономических показателях.

Санкции ударили по экспортным доходам, а вынужденная дедолларизация (которая в России представляется сознательной политикой) привела к жесткому дефициту свободно конвертируемых валют. Приток долларов и евро почти обнулился, Продажа нефти в Индию и Китай мало помогает — экспортная выручка застревает в ограниченно конвертируемых рупиях и юанях, которые невозможно вывести из этих стран. А импорт за доллары и евро пошел вверх. Рублю деваться некуда — только падать. Это реалии торгового баланса страны.

Основная причина краха рубля — санкции и вынужденная дедолларизация.

Помощник Путина Орешкин выступил с колонкой в ТАСС, где объявил, что основная причина падения рубля и ускорения инфляции — это слабая денежно-кредитная политика ЦБ, и пообещал «нормализацию курса».

Это противоречит фактам. Денежная политика ЦБР — одна из самых жестких в мире. «Закручивание гаек» со стороны ЦБ может привести не к укреплению рубля, а к падению экономики из-за слишком дорогого кредита. Призыв Орешкина к ЦБР ужесточить политику — это полное непонимание ситуации и типичный «выстрел себе в ногу». Он может только ухудшить, а не исправить ситуацию. ЦБР это понимает, в отличие от Орешкина.

Впереди выборы президента России (март 2024), но экономика не может «дотянуть» до них в прежнем режиме. Посыплется или бюджет, или производство. Наиболее безболезненный выход, способ попытаться хоть как-то удержать ситуацию до выборов — это именно падение рубля, которое финансирует дефицит бюджета (за счет курсовой разницы) и дает дополнительную прибыль экспортерам. И, кроме того, естественным образом сдерживает импорт (он дорожает). У российских властей нет другого выхода как отпустить рубль, который официально и не держит никто, он в свободном плавании.

Вслед за дорогим импортом, конечно, идет инфляция. Но, во-первых, с приличным лагом. А во-вторых, про нее как обычно Росстат наврет. Вот инфляцию-то ЦБ и будет сдерживать поднимая ставку, а вовсе не рубль. Слабый рубль нужен и ЦБ, чтобы сдерживать импорт, выправлять текущий баланс в свободно конвертируемых валютах. Именно поэтому ЦБ поднимает ставку, но медленно. Он борется не со слабым рублем, а с его последствиями — с инфляцией.

Последние заявления ЦБ как раз именно об этом: пусть рубль падает, это не представляет «угрозы финансовой стабильности».

Резкое поднятие ставки сейчас — это признание финансового кризиса в стране. Это последнее, что нужно президенту за полгода до его перевыборов. Как после этого говорить, что «мы выстояли», «санкции делают нас сильнее»?

Рубль держать не будут, а инфляцию будут, но без резких движений. Дожить бы до марта 2024, а там хоть трава не расти…

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