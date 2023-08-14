Лукашенко заявил, что у него «общие идеи» с российским нацистом Рогозиным

Лукашенко заявил, что у него «общие идеи» с российским нацистом Рогозиным14
- 14.08.2023, 11:59
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Диктатор снова вспомнил об «общем Отечестве».
Лукашенко встретился с одиозным экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным Диктатор заявил, что Беларусь готова предоставить России весь свой научно-практический потенциал для реализации общих идей «во имя единого Отечества».
Во время встречи Лукашенко пообещал Рогозину способствовать тому, чтобы его «опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем, и притом давно».
Отметим, что путь в большую политику Дмитрий Рогозин начинал как один из кураторов нацистского движения в России. В 90-х экс-глава «Роскосмоса» не стеснялся позировать со вскинутой в «римском салюте» правой рукой.
В 2005 году Рогозин записал антимигрантский видеоролик, где призвал «очистить Москву от мусора».