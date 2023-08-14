Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку: Россиянам наплевать на курс рубля

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку: Россиянам наплевать на курс рубля14
- 14.08.2023, 14:03
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Анатолий Аксаков нашел в России «позитивное развитие».
Большинству россиян «наплевать» на курс рубля по отношению к доллару и они не испытывают «никакого стресса» из-за падения российской валюты до 100 руб. за доллар, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет The Moscow Times.
«Я за соотношением рубль–доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Аксаков URA.RU.
По его словам, в Чувашии, которую он представляет в нижней палате парламента, «предприятия загружены, наращивают объемы производства». «Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — заверил депутат.
Он также отметил, что «такого состояния позитивного развития» он не наблюдал в России после распада СССР. Кроме того, Аксаков напомнил, что раньше страна опиралась на экспорт нефти и газа, а теперь на машиностроение, приборостроение и электротехнику.