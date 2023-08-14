Шойгу второй раз потерпел поражение из-за отказа слушать своего генерала 1 14.08.2023, 15:16

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Сергей Шойгу

ВСУ наступают к Мелитополю и Бердянску.

Прогнозы снятого с должности российского генерал-майора Ивана Попова полностью реализовались со сдачей поселка Урожайное на Запорожском направлении. ВСУ наступают к Мелитополю и Бердянску. Теперь они находятся всего в 80 км от Бердянска. Цель Киева — достичь Азовского моря и перекрыть «сухопутный мост» между Россией и Крымом, который важен для снабжения российской армии, пишет The Moscow Timesh).

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что сдача произошла из-за отсутствия ротации и контрбатарейной борьбы: «Мы так и не дождались обещанного подкрепления на Урожайном, которое должно было со дня на день подойти. <...> Не было привлечено дополнительных сил из резерва, не было переброшено новых артдивизионов — бои ведутся теми силами, которые имеются в наличии».

Ранее Попов вступил в конфликт с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым из-за доклада — в нем говорилось именно об отсутствии ротации и контрбатарейной борьбы. Тогда Герасимов обвинил Попова в дезинформации и паникерстве. После того как Попов обещал достучаться до президента Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу снял генерала с должности и перевел его в Сирию. Попов обвинил начальство в предательстве армии.

В прошлом году Попов подготовил доклад о критическом состоянии фронта в Харьковской области. За тот доклад Попова убрали с направления, а ВСУ за короткий срок отвоевали почти всю область (400 кв. км) и захватили штаб группировки в городе Изюм. После краха харьковского фронта в сентябре 2022 года Путин подписал указ о мобилизации.

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