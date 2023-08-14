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Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными

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  • 14.08.2023, 18:32
  • 1,022
Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, поехал в Донецкую область. Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду.

Об этом сообщает глава украинского государства в Facebook.

Президент рассказал, что 22 бригада сейчас выполняет задания в составе тактической группы «Адам» оперативно-тактического уровня «Соледар».

Он заслушал доклады насчет оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения разных видов вооружения.

«Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению», - добавил Зеленский.

По его словам, он хотел бы сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.

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