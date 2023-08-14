Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными

Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными1
- 14.08.2023, 18:32
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, поехал в Донецкую область. Там он посетил 22 отдельную механизированную бригаду.
Об этом сообщает глава украинского государства в Facebook.
Президент рассказал, что 22 бригада сейчас выполняет задания в составе тактической группы «Адам» оперативно-тактического уровня «Соледар».
Он заслушал доклады насчет оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения разных видов вооружения.
«Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению», - добавил Зеленский.
По его словам, он хотел бы сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.