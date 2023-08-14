Лукашисты задержали пастора Церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко 14.08.2023, 19:59

2,614

Вячеслав Гончаренко

В дом пастора ворвались 20 автоматчиков из ГУБОП.

Силовики задержали пастора церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

По информации авторов канала, в дом пастора ворвались «20 автоматчиков из ГУБОП». В доме был проведен обыск, пастор и его зять Илья Будай были задержаны.

Напомним, в сентябре 2022 года пастора Вячеслава Гончаренко задерживала милиция. Его обвинили в «проведении собрания 18.09.2022». Под собранием, вероятно, имелась в виду воскресная служба, которую прихожане церкви уже второй год проводили на улице. В итоге суд оштрафовал его на 100 базовых величин.

Недавно «Новая жизнь» получила два предупреждающих письма: одно из них предусматривало признание продукции церкви экстремистскими материалами.

Здание церкви «Новая жизнь» стали сносить в июне этого года. Когда-то на этом месте был коровник, в 2002 году прихожане своими силами здесь сделали церковь. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком несмотря на то, что он был выделен ей бессрочно. А в 2021 году потребовали освободить здание для последующего его сноса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».