Украинские военные продолжают наступать в Запорожской области 1 14.08.2023, 20:09

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают наступать в Запорожской области, отбили атаки оккупантов в районах Марьинки и Красногоровки и уничтожили 1 пункт управления РФ.

Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 11 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Хотеевка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Степное, Водолаги Сумской области и Уды, Стрелечья, Лукьянцы в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новомлинск, Ольшана, Синьковка, Купянск, Подолы, Бугаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Новокаиры, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство.

Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, для смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию.

Оккупанты планируют создать так называемые «муниципалитеты», которые возглавят местные коллаборационисты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинскими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

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