В Беларуси расширили список тех, кого отправят на военные сборы 3 15.08.2023, 7:50

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А за сам процесс будет отвечать и КГБ.

Новое постановление правительства меняет действующий порядок прохождения военных и специальных сборов. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Журналисты zerkalo.io сравнили старую и новую версию — и рассказываем о главных изменениях.

Проверочные сборы — до 60 дней вместо 35

Сборы подразделяются на несколько категорий: учебные сборы приписного состава; по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям; учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса; сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований (проверочные сборы).

Такая градация осталась и сейчас. Но вот сроки у некоторых категорий изменились. Если раньше проверочные сборы были до 35 дней, то новым постановлением их продолжительность увеличивается до 60 дней.

Некоторых на сборы смогут призывать чаще

В старом документе четко прописывалось, сколько раз на сборы какой продолжительностью могут призываться военнообязанные. В новом постановлении продолжительность сборов убрали, оставив количество призывов.

Изменения коснулись и офицеров запаса. И тут все выглядит намного серьезнее, хотя продолжительность сборов и периодичность в новой редакции также не прописаны.

Сборами будет заниматься еще и КГБ. А отправят на них не только годных по состоянию здоровья

Еще одно изменение: раньше на военные и специальные сборы направлялись «военнообязанные, годные по состоянию здоровья к военной службе». Новым документом предполагается, что на сборы будут направляться «военнообязанные, годные по состоянию здоровья к военной службе, годные к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годные к военной службе в военное время (с их письменного согласия)».

Изменения также предполагают усиление роли КГБ в проведении сборов. Например, ранее отбор кандидатов для призыва на военные и специальные сборы проводился военными комиссариатами, они же могли приглашать военнообязанных на уточнение учетных данных. Теперь это смогут делать и региональные управления Комитета госбезопасности. Кстати, если раньше с повесткой для прохождения сборов требовалось явиться в военный комиссариат, то теперь там может оказаться «УКГБ по области».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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