В Беларуси расширили список тех, кого отправят на военные сборы

В Беларуси расширили список тех, кого отправят на военные сборы3
- 15.08.2023, 7:50
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А за сам процесс будет отвечать и КГБ.
Новое постановление правительства меняет действующий порядок прохождения военных и специальных сборов. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Журналисты zerkalo.io сравнили старую и новую версию — и рассказываем о главных изменениях.
Проверочные сборы — до 60 дней вместо 35
Сборы подразделяются на несколько категорий: учебные сборы приписного состава; по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям; учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса; сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований (проверочные сборы).
Такая градация осталась и сейчас. Но вот сроки у некоторых категорий изменились. Если раньше проверочные сборы были до 35 дней, то новым постановлением их продолжительность увеличивается до 60 дней.
Некоторых на сборы смогут призывать чаще
В старом документе четко прописывалось, сколько раз на сборы какой продолжительностью могут призываться военнообязанные. В новом постановлении продолжительность сборов убрали, оставив количество призывов.
Изменения коснулись и офицеров запаса. И тут все выглядит намного серьезнее, хотя продолжительность сборов и периодичность в новой редакции также не прописаны.
Сборами будет заниматься еще и КГБ. А отправят на них не только годных по состоянию здоровья
Еще одно изменение: раньше на военные и специальные сборы направлялись «военнообязанные, годные по состоянию здоровья к военной службе». Новым документом предполагается, что на сборы будут направляться «военнообязанные, годные по состоянию здоровья к военной службе, годные к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годные к военной службе в военное время (с их письменного согласия)».
Изменения также предполагают усиление роли КГБ в проведении сборов. Например, ранее отбор кандидатов для призыва на военные и специальные сборы проводился военными комиссариатами, они же могли приглашать военнообязанных на уточнение учетных данных. Теперь это смогут делать и региональные управления Комитета госбезопасности. Кстати, если раньше с повесткой для прохождения сборов требовалось явиться в военный комиссариат, то теперь там может оказаться «УКГБ по области».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.