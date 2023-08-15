Установлено, как запахи влияют на здоровье 1 15.08.2023, 11:37

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Некоторые из них лечат.

Команда ученых из Технического Университета Дрездена (Германия) обнаружила, что разные запахи могут влиять на состояние здоровья человека. Результаты работы исследователей опубликованы на сайте Nature.

Авторы планировали оценить влияние запахов на качество сна. Команда изучила такие запахи, как лаурин, апельсиновый запах и один специально созданный.

В работе приняли участие 139 человек, которые в течение двух недель оценивали качество своего сна, авторы также собирали данные о физиологических показателях. Затем эксперимент повторили, но на этот раз участники спали со специальным устройством, которое подавало в их нос вышеназванные запахи. Также проводили измерения обоняния и различные когнитивные и некогнитивные измерения до первого эксперимента, после него и после второго.

Результаты показали, что некоторые ароматы положительно влияют на сон и общее самочувствие, некоторые же ароматы наоборот ухудшали состояние здоровья. При этом речь идет о самооценке участников — на физиологические показатели запахи никак не повлияли.

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