Почему российские генералы заговорили про Сувалкский коридор 1 Юрий Федоров

15.08.2023, 12:02

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«Вагнеровцев» могут готовить к совершенно иной операции.

16 июля председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, в прошлом замминистра обороны, сообщил изумленным зрителям очередной передачи Владимира Соловьева о том, что передислокация наемников «группы Вагнера» в Беларусь — некий «тонкий ход» Путина, цель которого — захват Сувалкского коридора: «…Готов ударный кулак, который вот этот несчастный коридор возьмет за считанные часы. И здесь опять мы их (Запад. — Прим. ред.) опередили». Подготовка к этой акции идет, по словам генерал-полковника, «тихо, спокойно, основательно и нежно».

Заявление генерала Картаполова заставило вспомнить известную фразу из бессмертного романа Ярослава Гашека: «В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте». И, действительно: высокопоставленные военные, попав в депутаты Государственной думы, нередко поражают слушателей и зрителей размышлениями и откровениями, свидетельствующими о, мягко говоря, нестандартном мышлении.

Но оказалось, однако, что генерал Картаполов не одинок. В военных кругах уже несколько месяцев обсуждается вопрос: как защитить Калинградский эксклав и можно ли это вообще сделать?

По умолчанию предполагается, что эту территорию придется защищать то ли от Польши, то ли от Германии, которые на самом деле вовсе на нее не посягают.

Там, правда, иногда размышляют, что делать с бывшей Восточной Пруссией в случае, если Россия распадется. Однако этот вопрос хоть и интересный, но явно не слишком актуальный.

Еще в марте 2023 года телеграм-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что потери в СВО вынудили сократить группировку, развернутую в Калининградском эксклаве, примерно вдвое. А в мае, по сведениям этого канала, «количество боеспособных подразделений (в Калининграде. — Прим. ред.) снизилось до минимума: все, кто хоть как-то умел воевать, были отправлены на Украину». Тогда же появились сообщения о том, что разрабатываются два сценария создания сухопутного коридора между Беларусью и Калининградом через Литву или через Польшу, предусматривающие прорыв границы и проход техники со стороны Беларуси.

Наконец, буквально за несколько дней до мятежа «группы Вагнера» та же самая «Табакерка» поведала о том, что в московских коридорах власти ходит по рукам некий доклад, подготовленный группой военных, экономических и политических специалистов. В нем идет речь о шагах, которые могут быть предприняты, если контрнаступление ВСУ будет успешным.

Во-первых, Абхазию могут объявить частью России. Это расширит территорию России, покажет электорату, что русские своих не бросают, а также приведет к возникновению новой курортной зоны для бюджетников вместо становящегося слишком опасным Крыма.

Во-вторых, российские войска могут вернуться в Карабах. Идея типично генеральская: Россия в таком случае поссорится с не только с Азербайджаном, но и с Турцией, возникнут серьезные проблемы с базами в Хмеймиме и Тартусе, да и вообще может возникнуть некий «второй фронт».

Ну и, наконец, третий вариант — заставить Беларусь «проложить» коридор в Калининград через так называемый Сувалкский проход, то есть вдоль границы Польши и Литвы. Авторы этой идеи даже учли, что две эти страны являются членами НАТО, и вторжение на их территорию может привести к войне с Североатлантическим альянсом. Но, по мнению неназванных авторов мифического доклада, если прорыв будет быстрым и решительным, то НАТО просто не успеет среагировать, а потом, когда коридор будет проложен, будет поздно. Ведь победителей не судят.

Иными словами, мысль о прорыве в Калининградский эксклав принадлежала, похоже, не генералу Картаполову, а, как минимум, бродила в сознании российских военных и политологов. Свое практическое очертание эта идея приобрела после мятежа «вагнеровцев» 23–24 июня. Но есть ли у нее практические шансы на реализацию?

«Вагнер» в Беларуси

Перебазирование ЧВК «Вагнер» в Беларусь создало новую политическую ситуацию в этой стране и вокруг нее. В Беларуси к концу июля появилось около пяти тысяч хорошо подготовленных бойцов, не контролируемых или, по крайней мере, не полностью контролируемых тамошними властями. А 8 августа, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, численность «вагнеровцев» достигла 6,5 тысяч человек. Лукашенко и его камарилью не может не волновать перспектива вмешательства этой силы во внутренние белорусские дела то ли по приказу из Москвы, то ли по инициативе Пригожина. Не меньшую озабоченность в Минске может вызывать перспектива втягивания Беларуси в войну без согласия Лукашенко. Не исключено, что в том числе с этой озабоченностью, а не только с желанием создать дополнительную угрозу для Запада, могут быть связаны слова Лукашенко о том, что его стали «напрягать вагнеровцы, которые просятся на Запад», а также появляющиеся время от времени информационные вбросы о возвращении наемников из Беларуси в Россию. Последние такие сообщения появились 8 августа со ссылкой на американский Институт изучения войны, но были им же опровергнуты на следующий день.

Силовой потенциал «группы Вагнера» в Беларуси не стоит недооценивать. 6,5 тысяч бойцов хватит для формирования 12–13 батальонов полного состава или, например, двух мотострелковых бригад.

По боевому потенциалу они сопоставимы с белорусскими сухопутными войсками, которые насчитывают 11,7 тысяч человек в составе четырех механизированных и двух артиллерийских бригад. Их боевая выучка, по мнению многих экспертов, оставляет желать лучшего, так что в случае выхода «вагнеровцев» на улицу неизвестно, кто одержит верх.

Есть и другой аспект. «Группа Вагнера» перебазировалась в Беларусь без тяжелого вооружения. Поэтому, говорят многие эксперты, особой угрозы для соседних государств и для белорусской армии они не представляют: идти с одними автоматами на танки и боевые машины пехоты — удовольствие ниже среднего. Однако в самой белорусской армии на начало этого года имелось более 490 танков и около 900 боевых бронированных машин. При этом в составе одной механизированной бригады имеется, как правило, только один танковый батальон, то есть чуть более 30 танков. Значит, 300–350 танков и несколько сотен боевых бронированных машин находятся на базах хранения, где «вагнеровцы» могут забрать столько этих вооружений, сколько им нужно, — либо силой, либо получить по распоряжению Лукашенко.

Война, провокация или диверсии

Особое беспокойство в Польше и государствах Балтии вызывает перспектива реализации угроз генерала Картаполова, то есть вторжения значительных сил «вагнеровцев» в районе Сувалкского коридора, где кратчайшее расстояние между границами Беларуси и Калининградского эксклава по прямой — всего около 65 километров. Но, скорее всего, силы вторжения, если представить себе его реалистичность, будут двигаться не по пересеченной местности, а по дорогам: например, по маршруту Друскининкай–Вейсеяй–Ладзияй–Калвария. В этом случае им придется пройти около 100 километров. Если они не встретят сопротивления, то смогут пройти этот путь за 2–2,5 часа.

Разумеется, сопротивление «вагнеровцы» встретят, и сопротивление сильное. На помощь Литве, союзнику по НАТО, придут польские żołnierzi. А сухопутные войска Польши насчитывают 58 тысяч человек личного состава, оснащенных примерно 650 танками и полутора тысячами боевых бронированных машин. То есть лучше бы тому же «Вагнеру» даже не пробовать «взять за считанные часы» несчастный Сувалкский коридор.

Но в таком случае возникает вопрос: почему, собственно, российские генералы вдруг заговорили о прорыве через Сувалкский проход и создании коридора из Беларуси в Калининградский эксклав? Ведь даже им должно быть понятно, что одно дело — пройти марш-броском сотню километров, другое — удержать контроль над относительно узкой полоской земли под натиском заведомо превосходящих сил противника. В первом случае успех крайне маловероятен, но теоретически мыслим. Даже если это предприятие провалится, можно устроить громкий пропагандистский шум, наградить оставшихся в живых орденами и медалями, а погибших объявить героями России. Но в военном плане никакого значения прорыв нескольких штурмовых групп «вагнеровцев» из Беларуси в Калининград не имеет.

Во втором случае, то есть если будет создан более или менее устойчивый барьер между Польшей и государствами Балтии, Россия получит значимое военное преимущество, поскольку последние будут отрезаны от основной территории НАТО. Если Москва решится на них напасть, войскам НАТО придется не только сдерживать атакующие российские войска, но и силой прорывать пояс заграждений, протянутый между Калининградским эксклавом и Беларусью. Однако для того чтобы такой пояс создать и удержать, требуется намного больше сил и средств, чем это имеется у «группы Вагнера», белорусской армии и российских войск, оставшихся в Калининграде и около него.

То же самое касается хвастливых заявлений «вагнеровцев» и их российских покровителей о марше на Жешув, где находится главный аэродром, на который приходит большой объем военной помощи Украине от западных союзников. Не успеют они пройти десяток-другой километров из 200 с лишним, отделяющих Брест от Жешува, как будут ликвидированы польскими войсками.

Поэтому напрашивается единственное объяснение: разговоры относительно прорыва Сувалкского коридора, марша на Жешув и так далее нацелены на отвлечение внимания как широкой публики, так и руководства центральноевропейских государств от чего-то другого, что может иметь определенное военное значение. К такому же выводу приводит анализ сообщений о возможных провокациях, планируемых «вагнеровцами» в отношении Польши, Литвы или Латвии. Обычно речь шла о попытках прорыва пограничных заграждений группами мигрантов, в которые вкраплены десятки, а то и сотни «вагнеровцев» с оружием в руках. Допустим, они прорвутся, устроят стрельбу, польские или литовские пограничники и солдаты ответят, перебьют половину, остальные убегут назад в Беларусь. После пары таких столкновений у мигрантов, да и у самих наемников желающих вламываться в Польшу, Литву или Латвию не останется. Но à la guerre comme à la guerre. «Мы на эти русские и белорусские провокации, инструментом которых является группа «Вагнер», отвечаем очень решительно», — сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Задачи, которые ставит перед находящимися в Беларуси «вагнеровцами» Москва, похоже, вовсе не прорыв в Сувалкском коридоре, — а массовая засылка диверсионных групп, чтобы те взрывали поезда, везущие в Украину военную помощь, уничтожили аэродром в Жешуве, стоящий костью в горле у российского военного командования. В эфире телеканала «Россия-1» некто Шпаковский, представленный как политолог из Беларуси, откровенничал: «Вы считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не станут им мешать. А какие для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Я не исключаю, что партизаны, люди доброй воли, могут устроить в этом Жешуве поганом, в аэродроме, ту самую знаменитую бавовну». Для того чтобы назвать «вагнеровцев» людьми доброй воли, требуется недюжинная фантазия, но, как известно, каждому свое.

Юрий Федоров, «Новая газета Европа»

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