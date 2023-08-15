Хренин собрался воевать с НАТО

Хренин собрался воевать с НАТО21
- 15.08.2023, 14:03
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Глава лукашенковского Минобороны заявил, что «возможность прямого военного столкновения становится весьма очевидной».
Возможность прямого военного столкновения Востока с НАТО в будущем становится весьма очевидной. Такое заявление зачитал с листика министр обороны Виктор Хренин, выступая 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности.
Упомянул в своей речи Хренин и конспирологическую теорию «золотого миллиарда». Якобы некие тайные силы добиваются перераспределения львиной доли благ в пользу сравнительно небольшой богатой доли населения Земли.