Незаметные для радаров: как и чем «супердроны» Luna NG помогут Украине 15.08.2023, 14:33

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Это абсолютно новое поколение беспилотников.

Пока в Украине с нетерпением ждут от Германии дальнобойные ракеты Taurus, Берлин готовится передать ВСУ современные беспилотники Luna NG. Почему их так часто называют «супердронами» и как именно они могут помочь Силам обороны Украины на поле боя – рассказал «24 канал».

Следующее поколение беспилотников – что известно о Luna NG

12 августа немецкий таблоид Bild сообщил сенсационную новость – тамошний оружейный концерн Rheinmetall планирует до конца года передать силам обороны Украины свою современную разработку – универсальный разведывательный беспилотный комплекс Luna NG, в котором NG – это сокращение от Next Generation, с английского – «Следующее поколение».

При этом, как сообщает издание, предыдущие поколения этого «небесного тела» (говорится о Luna X-2000) уже воюют в Украине.

Sie kann „sehen und hören“ - Rheinmetall liefert Super-Drohne an die Ukraine https://t.co/px254ZIa5D — BILD (@BILD) August 12, 2023

Bild пишет, что «Новая генерация» превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам, более того, имеет новые функции.

Как готовят Luna NG к запуску

Основная задача Luna NG – разведка и корректировка, но эти беспилотники могут обеспечивать сеть LTE или вообще выполнять функции РЭБ.

Новой «фишкой» Luna NG является ударность.

В апреле 2023 года в рамках эксперимента на БПЛА установили барражирующие боеприпасы-мультикоптеры типа Hero-R производства Израиля.

Обратите внимание! Luna NG благодаря мощному двигателю может взять на борт до 8 мультикоптеров.

Дроны на дроне нужны для точности поражения, ведь большой БПЛА Luna NG с размахом крыльев более 5 метров не может гарантировать такую точность, которую дает квадрокоптер.

Луна ударная и израильский чудо-боеприпас:

- Luna NG – основные характеристики

- разработчик – Rheinmetall (Германия),

- максимальная высота полета – 5 000 метров,

- тип – всепогодный,

- конструкция – модульная (очень удобная и простая),

- масса – 40 килограммов,

- размах крыла – 5,3 метра,

- оптимальное время нахождения в воздух – 8 часов (максимальное – 12 часов),

- дальность управления – 100 километров,

- пространственный охват – более 30 тысяч квадратных километров,

- передача данных – в режиме реального времени.

Получит ли Украина новую разработку и почему Luna NG называют «супердроном»

Впрочем, как пишет Bild, в Украину такая модификация «Луны» попадет не скоро, по крайней мере, точно после Taurus, когда Германии и лично канцлеру Шольцу уже нечего будет терять.

Эта модель явно пригодилась бы ВСУ, ведь незаметность для радаров и способность залетать в тыл врага на десятки километров, а затем точно наносить удары – мечта любого диверсанта.

Дебют Luna NG состоялся только в июне 2022 на оборонной выставке Eurosatory во Франции. Теперь немецкая разработка пройдет боевые испытания в условиях современной войны.

Отметим, что это стратегия Rheinmetall. Концерн активно помогает Украине и одновременно себе, ведь успехи украинцев на поле боя – лучшая реклама немецкого оружия (речь идет не только о БПЛА, но и о системах ПВО Iris-T, танках Leopard, БМП Marder и т.д.).

Luna NG – это целый комплекс, состоящий из наземной станции управления и нескольких БПЛА. Они запускаются в небо с помощью катапульты и военных грузовиков.

Сам беспилотник имеет сверхлегкую конструкцию фюзеляжа из армированного стекловолокна и с углеродным волокном пластика, что позволяет БПЛА работать в сложных условиях (это «фишка» всей линии).

Luna NG может работать как днем, так и ночью. Дрон тестировали в условиях Арктики, пустыни и джунглей и повсюду в этих суровых условиях он проявил себя на отлично.

Также машина обладает всеми характеристиками БПЛА-невидимки, ведь пластиковый корпус дает низкие акустические, тепловые и радиолокационные сигнатуры. Luna NG фактически не оставляет радарный след и является очень тяжелой целью. У дрона есть также функция бесшумности – он может выключать двигатель и как бы скользить в воздухе, не оставляя акустических сигналов.

Все это совокупно дает основания справедливо называть новый немецкий БПЛА Luna NG «супердронами».

Что интересно, Luna NG имеет также и продуманную систему посадки – в случае поломки или поражения он выпускает парашюты, гарантирующие безопасную посадку.

Важным преимуществом дрона является его простота (автоматизация и упрощение процедур), позволяющая быстро подготовить операторов для работы. В состав комплекса входит специальное программное обеспечение, позволяющее планирование миссии и анализ данных.

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