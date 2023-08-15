Белорусы отправили Хренина «воевать с колорадскими жуками» 6 15.08.2023, 15:19

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Виктор Хренин

До войны с НАТО лукашенковский министр не дотягивает.

Возможность прямого военного столкновения Востока с НАТО в будущем становится весьма очевидной. Такое заявление зачитал с листика министр обороны Виктор Хренин, выступая 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности.

Белорусы остроумно ответили «паркетному генералу». Сайт Charter97.org некоторые комментарии.

«Просто дурак! А тобой воевать? С тебя лучше поржать! Кому он весь этот бред говорит? Дурак!»

«Хренина и всю свору лукашенковскую мы вкатаем в землю одной гусеницей».

«Это клиника или диагноз? Что психиатры говорят? Если хочет, пусть воюет. Кто (или что) ему мешает?»

«Представляю себе: Хренин в лампасах с медалями на груди и на танке пересекает границу НАТО».

«Ставят диагноз — идиотизм. Не понимает причинно-следственных связей. Не лезь к другим, чтобы не получить по сопатке».

«Давай, трепло, делом докажи! Издай приказ и раздай нам оружие! Ну родину же надо защищать?»

«HIMARS и ATACMS на вас давно смотрят. Купи кроссовки и беги за Урал, дурень».

«Совковые дебилы воюют с НАТО с 1949 года, никак не навоюются. Хренин тоже надеется до пенсии «повоевать» с НАТО на конференциях, а потом переехать на дачу и воевать с колорадскими жуками», — пишут читатели сайта Charter97.org

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