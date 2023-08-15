Первый полет нового космического корабля «Роскосмоса» отложили 8 15.08.2023, 19:08

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На четыре года.

Первый запуск перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) «Орел» на Российскую орбитальную станцию (РОС) отложен на 2028 год. Об этом главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил «Интерфаксу».

«Первый полет ПТК сразу со стыковкой к станции, то есть беспилотный, тестовый. Станция начинает развертываться с 2028 года, и ПТК летит к ней», — рассказал Кожевников на форуме «Армия-2023». В июле в «Роскосмосе» сообщали, что вместо запланированного на 2024–2025 годы старта специалисты проведут испытание макетов корабля.

Изначально пуск корабля «Орел» был запланирован на 2023 год: тогда он должен был стартовать с космодрома «Восточный» без экипажа. В 2024 году ожидался беспилотный полет со стыковкой к Международной космической станции, а в 2025-м — пилотируемый полет на станцию на новом корабле.

Однако после начала войны в Украине сроки реализации проекта были пересмотрены. Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы «Роскосмоса», объявил, что первый пуск «Орла» будет перенесен на 2024 год.

После этого в ноябре 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев предположил, что пуск вряд ли состоится раньше 2025 года. «Планирующийся год запуска на самом деле был 2023 год, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет», — признал он.

Корабль «Орел» разрабатывается в России в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». Он предназначен для перевозки грузов и экипажа на орбитальные станции, а также для осуществления ключевых миссий, связанных с освоением Луны. Экипаж «Орла» составит до четырех человек. Новый корабль будет способен провести до 30 суток в режиме автономного полета и до года, находясь в составе орбитальной станции.

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