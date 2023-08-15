В Национальном историческом архиве — новый директор 5 15.08.2023, 20:43

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Михаил Глушаков

Он долгое время работал в КГБ.

Национальный исторический архив Беларуси 14 августа возглавил Михаил Глушаков.

14 августа директор Департамента архивов и делопроизводства Минюста Олег Воинов на общем собрании трудового коллектива Национального исторического архива представил нового директора учреждения — Михаила Глушакова.

Воинов выразил уверенность, «что деятельность М. Глушакова в прошлом, его жизненный опыт и знания будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед Национальным историческим архивом Беларуси».

Михаил Глушаков родился в 1972 году в Минске. В 1994 году окончил Белорусский государственный технологический университет.

По сведениям «Нашай Нівы», долгое время служил в КГБ.

До назначения директором НИАБ несколько месяцев работал консультантом в отделе организационной работы, информации и использования документов Департамента архивов и делопроизводства.

Последние месяцы архивы и музеи подвергаются периодической чистке от неблагонадежных сотрудников. Так, только из Национального исторического архива за последний год уволили около 15-ти человек.

Предыдущий директор архива также был силовиком. Генерал-майор Олег Воинов ранее был помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества. Его поставили во главе архива в мае 2022-го. В январе 2023 года его повысили и перевели в Департамент руководить.

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