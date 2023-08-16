Шуток не будет: премьер Латвии предупредил Лукашенко 16.08.2023, 11:51

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Кришьянис Кариньш

Фото: AFP

Балтийская страна начала упреждающую акцию.

Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе — это упреждающая акция и сигнал к тому, что «шуток не будет», сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе «Утренняя панорама», пишет Delfi.lv.

Принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная служба со вторника мобилизует дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней государственной границы.

«Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая четкий сигнал нашему обществу и властям Беларуси, что «здесь не будет шуток» и внешняя граница как Латвии, так и ЕС будет охраняться», — сказал Кариньш, добавив, что давление со стороны Беларуси постепенно усиливается.

Как сообщалось, решение о мобилизации дополнительных сил было принято в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе в понедельник, 15 августа, когда были выявлены попытки незаконного пересечения национальной границы 96 людьми, а также зафиксировано усиление вмешательства белорусских властей. в организацию потока нелегалов.

Предоставление ежегодного отпуска служащим Государственной пограничной охраны прекращается, а офицеры, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, выводятся из него.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил (НВС) и Государственной полиции.

В Министерстве обороны сообщили, что глава ведомства обороны Инара Мурниеце поручила НВС направить дополнительные силы для поддержки Государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.

С 5 сентября по 2 октября по всей Латвии пройдут комплексные учения по национальной обороне Namejs-2023, в которых планируется задействовать более 8500 латвийских военнослужащих и земессаргов (бойцов Национальной гвардии), а также солдат сил союзников.

В рамках подготовки к Namejs-2023 с 19 по 20 августа на территории Резекненского и Лудзенского районов пройдут полевые тактические учения 32-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе с целью обучения и проверки общие боевые возможности подразделения.

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