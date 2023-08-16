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ВСУ уничтожили за один бой три новейших российских танка «Прорыв»

  • 16.08.2023, 11:54
ВСУ уничтожили за один бой три новейших российских танка «Прорыв»

Опубликовано видео битвы под Андреевкой.

Три новейших российских танка Т-90М Прорыв уничтожены в ходе одного боя воинами 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов.

«Блестящая победа 3-й штурмовой, которой командует полковник ЗСУ Андрей Билецкий. Российские подразделения, вероятно, из состава 85-й мотострелковой бригады, предприняли попытку атаковать украинцев близ села Андреевка под Бахмутом.

Однако вся ударная группа была уничтожена, включая три танка стоимостью свыше 4 миллионов долларов каждый.

Попытка россиян перехватить инициативу в боях за Андреевку провалилась, 3-я штурмовая продолжает идти вперед», — написал Юрий Бутусов.

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