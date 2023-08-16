ВСУ уничтожили за один бой три новейших российских танка «Прорыв»
- 16.08.2023, 11:54
Опубликовано видео битвы под Андреевкой.
Три новейших российских танка Т-90М Прорыв уничтожены в ходе одного боя воинами 3-й штурмовой бригады ВСУ.
Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов.
«Блестящая победа 3-й штурмовой, которой командует полковник ЗСУ Андрей Билецкий. Российские подразделения, вероятно, из состава 85-й мотострелковой бригады, предприняли попытку атаковать украинцев близ села Андреевка под Бахмутом.
Однако вся ударная группа была уничтожена, включая три танка стоимостью свыше 4 миллионов долларов каждый.
Попытка россиян перехватить инициативу в боях за Андреевку провалилась, 3-я штурмовая продолжает идти вперед», — написал Юрий Бутусов.