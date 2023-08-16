Volvo XC60 перешел на «темную сторону» 16.08.2023, 11:57

Представлена спецверсия известного кроссовера.

Volvo представила спецверсию кроссовера XC60 с приставкой Black Edition в названии. Она будет доступна только для комплектаций модели Ultimate, пишет «Автоцентр».

От стандартного варианта такой кроссовер отличается особой «затемненной» отделкой. Кузов авто окрашен в оттенок Onyx Black, который дополняют черная решетка радиатора и темные 21-дюмовые колесные диски. Еще установлены черные шильдики и затемненная оптика. Хромированных элементы заменили на темные глянцевые.

Отделка салона также выполнена в черном цвете. Производитель использовал кожзаменитель, текстиль и натуральную кожу Nappa. Среди других особенностей – алюминиевая отделка и стильная хрустальная ручка переключения передач от Orrefors.

Под капотом новинки установлен 2,0-литровый четырехцилиндровым турбодвигатель мощность 250 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Он позволяет кроссоверу разгоняться с места до «сотни» за 6,5 секунды. Также доступна версия с гибридным агрегатом на 461 л.с. и 708 Нм, которая может проезжать в электрическом режиме до 56 км. Стоимость такой версии начинается от 69 тысяч долларов.

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